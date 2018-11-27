МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара снижается во вторник утром по отношению к большинству основных мировых валют на фоне восстановления фондовых рынков и последовавшего за этим снижения спроса на более надежные активы, к которым относится и американская валюта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару рос до 1,1341 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1328 доллара за евро. Доллар при этом опускался к иене до 113,48 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,59 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 96,99 пункта.

Доллар оказался под давлением во вторник в качестве более надежного актива после роста на фондовых рынках США в понедельник.

В центре внимания игроков валютного рынка на текущей неделе находится грядущее в среду выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и протокол ноябрьского заседания регулятора на предмет перспектив дальнейшего повышения базовой ставки в стране.

"Рынкам действительно интересно, что скажет Пауэлл, учитывая недавнее резкое изменение в ожиданиях повышения ставки ФРС. Мы расцениваем признание замедления роста мировой экономики как отрицательный фактор для доллара", — сказал агентству Рейтер главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale).

Ранее в ноябре сразу несколько представителей ФРС США признали замедление роста мировой экономики, отметив, что это важный фактор для перспектив американской экономики. Это вызвало у трейдеров некоторые сомнения относительно дальнейших темпов повышения базовой ставки американским регулятором. ФРС уже три раза в текущем году повышала ставку, еще одно повышение ожидается на заседании в декабре.