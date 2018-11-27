МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,436 млн
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|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
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|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (сентябрь)
|5,5%
|5,3%
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (ноябрь)
|137,9
|135,5
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
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|22:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|22:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|14:00 мск
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — День инвестора (о реализации стратегии и текущей рыночной ситуации, Москва)
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|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — телеконференция менеджмента
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|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|АФК Система — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Мечел — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|RUB
|Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (вопрос о долгосрочной мотивации ключевых работников в 2018-2022)
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|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для ВОСА (21.12.2018, див-ды 9м2018)
|0 — див-д 2017
|0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.01.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Банк Возрождение — закрытие реестра для ВОСА (18.01.2019, досрочные перевыборы СД, изменения в устав)
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|RUB
|ТрансКонтейнер — закрытие реестра для ВОСА (18.01.2019, досрочные перевыборы СД, устав в новой редакции)
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