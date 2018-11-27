МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,436 млн

 

 
16:30 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (сентябрь) 5,5% 5,3%
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (ноябрь) 137,9 135,5
19:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша

 

 

 

 
22:30 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
22:30 USD США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
14:00 мск RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — День инвестора (о реализации стратегии и текущей рыночной ситуации, Москва)

 

 

 

 

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Банк Санкт-Петербург — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB АФК Система — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Мечел — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — СД (вопрос о долгосрочной мотивации ключевых работников в 2018-2022)

 

 

 

 

 

 

 RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для ВОСА (21.12.2018, див-ды 9м2018) 0 — див-д 2017 0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.01.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Банк Возрождение — закрытие реестра для ВОСА (18.01.2019, досрочные перевыборы СД, изменения в устав)

 

 

 

 

 

 

 RUB ТрансКонтейнер — закрытие реестра для ВОСА (18.01.2019, досрочные перевыборы СД, устав в новой редакции)

 

 

 

 