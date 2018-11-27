МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.51 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,46% — до 6,13 доллара, "Лукойла" — на 0,55%, до 69,22 доллара, "Новатэка" — на 0,09%, до 171,05 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,82% — до 4,53 доллара, "Газпром нефти" — на 1,54%, до 26,35 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 1,45% — до 1,26 доллара, Сбербанка — на 1,07%, до 11,57 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 1,53% — до 17,22 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 0,9% — до 18,16 доллара, "Северстали" — на 1,87%, до 14,98 доллара, НЛМК — на 1,98%, до 24,45 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 1,08% — до 13,12 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,29%, до 3,48 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,52% — до 2,34 доллара.