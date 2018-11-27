МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" полностью возобновила торги нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после недели адресных сделок, сообщили РИА Новости участники торгов.

По их словам, во вторник "Роснефть" торговала топливом на бирже в обычном режиме и в обычных объемах.

"Мы ожидаем, что до конца года биржевые цены на нефтепродукты, а вслед за ними и мелкооптовые цены в тех регионах, где они сейчас завышены, пойдут вниз, и нас ждет возвращение к нормальной рыночной ситуации", — прокомментировал РИА Новости глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По его словам, сейчас факторы повышения цен на нефтепродукты на внутреннем рынке исчезли: мировая цена снизилась, и экспортный паритет стабилизировался, что должно привести к росту объемов топлива на внутреннем рынке. Такая ситуация типична для конца года.

"Роснефть", крупнейший производитель топлива в России, не осуществляла продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже 15 и 16 ноября, а с 19 ноября возобновила участие в биржевых торгах нефтепродуктами путем совершения адресных сделок с крупными промышленными потребителями и сетями АЗС, реализующими топливо конечным потребителям. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев неоднократно говорил, что компания не хочет, чтобы на продаваемом ею топливе наживались перекупщики.

В понедельник "Роснефть" опубликовала заявление, в котором сообщила, что совместно с СПбМТСБ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ проводит работу по совершенствованию биржевой торговли для снижения спекуляций топливом, а также обратилась к Центральному банку РФ с предложениями по усилению надзора над ходом биржевых торгов. В частности, стороны предложили ввести повышенные ставки денежного обеспечения для трейдеров, увеличить размер неустойки за неисполнение сделок, повысить плату за заявки на покупку ресурса, которые не привели к заключению договоров, ввести штрафы за прекращение исполнения биржевого договора по соглашению сторон и так далее. Компания и биржа также считают необходимым обеспечение участия в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи.