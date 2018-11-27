МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Ставки на рост цен на нефть и одновременное снижение цен на природный газ были достаточно популярной моделью для некоторых спекулянтов, говорится в статье Dow Jones.

Исторически оба этих актива обычно демонстрировали прямую корреляцию, и поэтому подобные разнонаправленные ставки предоставляли защиту, если оба инструмента начинали снижаться в цене. "Если развить такую логику до конца, то короткие позиции по природному газу и длинные позиции по нефти в определенном соотношении могли бы полностью устранить ценовые риски", – поясняют аналитики Pavilion Global Markets.

Однако в последнее время такая модель совершенно не работает, причем в обоих аспектах.

После достижения пика 3 октября цены на нефть WTI по состоянию на прошлую пятницу упали на 33%, тогда как котировки фьючерсов на природный газ с начала октября и до пика середины ноября прибавили 50%, а к настоящему времени остаются на 33% выше уровней начала октября. Коэффициент 256-дневной корреляции между этими двумя активами резко снизился, оказавшись 14 ноября негативным, впервые за пять лет. Это означает, что динамика нефти и газа стала противоположной.

Более стремительный, чем ожидалось, рост запасов нефти в США и неясность планов ОПЕК по сокращению добычи привели к падению цен. Одновременно ожидания более холодной зимы на северо-востоке США и рекордно низкие запасы привели к росту котировок газа до самых высоких отметок с 2014 года.

Даже с технической точки зрения коррекция была закономерной. Отношение цены нефти к цене природного газа держалось намного выше средних исторических значений и было готово снизиться, рассуждают в Pavilion.

Поскольку спекулянты стараются защититься от убытков в случае неверных ставок, многие из них продали позиции по нефти на рекордно низких ценах и приобрели фьючерсы на природный газ, на снижение которых они когда-то ставили. Эти действия не имели большого эффекта для огромного рынка нефти, однако они повлияли на менее крупный и менее ликвидный рынок природного газа: котировки мартовских фьючерсов существенно выросли.

Жертвами необычной динамики нефти и газа стали не только спекулянты. Биржевые фонды нефтегазового сектора, которые обычно зависят от цен на нефть и природный газ, в последние недели также демонстрируют достаточно сильную волатильность. Так, паи Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с 3 октября, когда был достигнут пик цен на нефть WTI, и по прошлую пятницу упали в цене на 17,5%. Такая динамика была даже хуже, чем у технологического сектора. Биржевой фонд Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) за тот же период подешевел на 15,6%.

Тем не менее реакция фондового рынка на колебания цен на сырьевые товары, возможно, была лишь ситуативной, замечает аналитик Morgan Stanley Брайан Хайес. Подобные реакции не основываются на систематических оценках и поэтому могут приводить к завышенными или заниженным ценам.

"Котировки акций некоторых компаний, по-видимому, не упали так сильно, как рынок в целом или цены на нефть, тогда как бумаги других компаний подорожали сильнее, чем ожидалось, если базироваться на ценах на природный газ", – добавляет Хайес.

Пытаясь систематически подсчитать ожидаемую доходность акций нефтегазового сектора в существующих макроусловиях, Хайес и его команда прежде всего оценивают чувствительность каждой из акций к нефти, газу и общей ситуации на фондовом рынке. Затем в полученном результате учитывается непосредственно динамика нефти, газа и фондового рынка, и, наконец, исключаются колебания акций, вызванные специфическими для каждой компании новостями, например, финансовыми отчетами или сообщениями о слияниях и поглощениях.

Сочетая полученные математические результаты и рейтинги аналитиков Morgan Stanley, Хайес составил список акций нефтегазового и нефтесервисного сектора, которые могут вырасти в цене, а также список акций компаний, которые могут подешеветь.

Бычий список компаний включает Occidental Petroleum (OXY), Continental Resources (CLR), Cimarex Energy (XEC), Whiting Petroleum (WLL), Oasis Petroleum (OAS), Halliburton (HAL), Baker Hughes (BHGE), Transocean (RIG) и Nabors Industries (NBR).

Медвежий список включает Murphy Oil (MUR), EQT (EQT), Range Resources (RRC), Southwestern Energy (SWN), Helmerich & Payne (HP), RPC (RES), U.S. Silica Holdings (SLCA) и and Superior Energy Services (SPN).