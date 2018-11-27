МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за октябрь сократилась на 0,8 процентного пункта по сравнению с сентябрем — до 25% по состоянию на 1 ноября, следует из материалов Банка России.

Уровень ниже этого был зафиксирован последний раз на 1 августа 2016 года — 24,8%. На 1 января 2017 года, доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила 26,9%, после чего значение этого показателя с 1 февраля 2017 года по 1 августа 2018 года включительно не опускалось ниже 27%.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 ноября до 1,807 триллиона рублей с 1,853 триллиона рублей на 1 октября, или на 46 миллиардов рублей против оттока в 55 миллиардов рублей, зафиксированного месяцем ранее.

В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 ноября вырос до 7,236 триллиона рублей с 7,182 триллиона на 1 октября.

Ранее, в ноябре, глава департамента ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщала журналистам, что ситуация на рынке ОФЗ в последние недели была стабильна, хотя сокращение доли нерезидентов продолжилось — на 1 ноября доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до 24,4%.