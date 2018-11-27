МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник торгуются в "красной зоне", так как после заявлений президента страны Дональда Трампа возросли ожидания повышения США пошлин на китайский импорт, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,37%, до 24549,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 7052,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 2665,62 пункта.

Давление на фондовый рынок США оказывают заявления Дональда Трампа. В понедельник в интервью газете The Wall Street Journal американский лидер назвал "маловероятным" то, что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов в год с текущих 10% до 25%.

На этом фоне участники торгов будут особо внимательно следить за ходом саммита "большой двадцатки" (G20), который состоится в Аргентине 30 ноября и 1 декабря. В рамках мероприятия состоится встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Американский президент ранее говорил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем уже на этой встрече.

"Предстоящая встреча между Трампом и Си Цзиньпином играет очень важную роль, особенно учитывая признаки замедления глобального роста. Если не будет прорыва в переговорах, с большой вероятностью будут введены новые пошлины, а это приведет к негативным последствиям для глобальной торговли", — полагает аналитик MUFG Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит агентство Рейтер.