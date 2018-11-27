МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля вечером во вторник практически перестал расти к доллару, но продолжает укрепляться к евро, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.18 мск вторника снижался на 5 копеек — до 67,05 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 75,76 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,89% — до 60,02 доллара за баррель.

"По всей видимости, с точки зрения динамики пары доллар-рубль сказывается глобальное укрепление доллара. Индекс доллара DXY сейчас прибавляет 0,22%. Думаю, это из-за выступления вице-председателя ФРС США Ричарда Кларида и статистики. Помимо этого, немного добавило негатива выступление относительно санкций союзников Меркель по партии", — прокомментировал РИА Новости аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.