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КИЕВ, 27 ноя /ПРАЙМ/. Нацбанк Украины признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной, сообщила во вторник пресс-служба регулятора. Ранее, 13 ноября, НБУ в связи со "снижением объема ликвидности" отнес украинскую "дочку" ВТБ к категории проблемных.

"Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО "ВТБ Банк" в категорию неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка", — говорится в сообщении во вторник.

Регулятор отметил, что 97% вкладчиков банка (59,108 тысячи человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физлиц сумму в 200 тысяч гривен (около 7,1 тысячи долларов). В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942,7 миллиона гривен (около 33,5 миллиона долларов).

Согласно украинскому законодательству, Нацбанк имеет право ввести в неплатежеспособный банк временную администрацию. Временная администрация используется для временного управления банком с целью сохранения капитала и активов банка, подробной оценки его финансового состояния и принятия мер по приведению его деятельности в соответствие с требованиями банковского законодательства, восстановления его платежеспособности и ликвидности, стабилизации деятельности банка, устранения выявленных нарушений.

В сентябре Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.

ВТБ во вторник заявил, что действия Коломойского в отношении дочернего банка ВТБ на Украине целенаправленно усиливают введенные в 2017 году санкции и являются, по сути, попыткой рейдерского захвата актива. Российский банк также считает, что украинские суды неправомерно затягивают рассмотрение жалоб ВТБ на арест активов и акций, их вердикты являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата. Кроме того, банк отмечал, что ВТБ оставляет за собой право на взыскание через суд с президента Украины Петра Порошенко суммы, затраченной на покупку банка, на базе которого ВТБ построил украинскую "дочку".