МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Курс доллара во вторник вечером растет, инвесторы отыгрывают заявления президента США Дональда Трампа о торговых отношениях с Китаем и комментарии вице-президента ФРС Ричарда Клариды об ужесточении монетарной политики в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.42 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,42%, до 97,48 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1284 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1328 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 113,8 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,59 иены за доллар.

Дональд Трамп в понедельник в интервью газете The Wall Street Journal назвал "маловероятным" то, что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов в год с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму 267 миллиардов долларов в год.

"Новые угрозы Дональда Трампа относительно пошлин на товары из Китая заставили инвесторов активно вкладываться в доллар", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).

Кроме того, инвесторы отыгрывают "ястребиные" заявления вице-президента ФРС Ричарда Клариды. В своем выступлении во вторник он отметил, что исходя из поступающих экономических данных, Федрзерв должен продолжать постепенное повышение процентной ставки. Он также добавил, что экономическая ситуация в США сейчас более стабильна, чем была перед началом цикла ужесточения монетарной политики в стране. В среду с речью также выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.

Согласно текущим прогнозам, ФРС может повысить базовую ставку в декабре в четвертый раз в 2018 году и продолжить повышение в 2019 году, что является положительным фактором для доллара.