МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги вторника в "красной зоне" на комментариях президента США Дональда Трампа о договоре по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,27%, до 7016,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 4983,15 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 11309,11 пункта.

"Позитив, с которого рынки начали эту неделю, во вторник сошел на нет, так как Дональд Трамп снова подлил масла в огонь торговой войны и сделал несколько резких комментариев по Brexit", — приводит агентство Рейтер мнение финансового аналитика Spreadex Коннора Кэмпбэлла (Connor Campbell).

Трамп в понедельник заявил журналистам, что условия договора о выходе из ЕС более выгодны Евросоюзу, а сам документ может помешать Британии заключить двустороннее торговое соглашение с США.

Европейские рынки также отреагировали на снижение бирж США на ожиданиях обострения американо-китайского торгового конфликта. Трамп в интервью газете The Wall Street Journal назвал "маловероятным" то, что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов в год с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму 267 миллиардов долларов в год.