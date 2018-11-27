МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос на 1,3% и восстановил часть потерь понедельника, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,31% — до 2338,71 пункта, индекс РТС — на 1,33%, до 1098,50 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.14 мск рос на 8 копеек — до 67,18 рубля, курс евро снижался на 7 копеек, до 75,92 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,66% — до 60,16 доллара за баррель.

"Довольно спокойная реакция большинства стран Запада на инцидент в Керченском проливе … сняла некоторое напряжение, царившее накануне на российских рынках. Судя по всему, на этот раз со стороны мирового сообщества последуют более прагматические и взвешенные решения, да и желание разобраться в происходящем по возможности объективно просматривается более явно, нежели при обсуждении предыдущих претензий в адрес России. Так что сегодняшний день позволил отечественным индексам восстановить часть потерь, понесенных накануне", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Норникеля" (+3,51%) на закрытии торгов установили исторический максимум на уровне 12,379 тысячи рублей, следует из данных торгов Московской биржи.

В лидерах роста – депозитарные расписки X5 (3,69%), акции "Газпром нефти" (3,5%), "Роснефти" (3,15%), "Газпрома" (2,86%), а также акции "Фосагро" (2,49%), "Аэрофлота" (2,15%), "Энел Россия" (1,9%), "Распадской" (1,59%), ММК (1,57%), "Лукойла" (1,43%), "Русала" (1,34%) и обыкновенные акции Сбербанка (1,34%).

В лидерах снижения – обыкновенные акции "Мечела" (-2,37%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,98%), префы "Башнефти" (-1,26%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,21%), "Северстали" (-1,16%), "Полюса" (-1,09%) и акции Polymetal (-0,81%).

Акции АФК "Система" снизились на 1,22% на фоне отказа компании от выплаты промежуточных дивидендов.

"АФК "Система" отчиталась за третий квартал 2018 года. Сама отчетность не принесла каких-то особых сюрпризов за исключением отказа от выплаты промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2018 года. Компания сообщила, что планирует использовать денежные средства для сокращения долга. При этом вопрос о дивидендных выплатах за год будет рассмотрен по результатам полного 2018 года. По всей видимости, решение связано, в том числе с предстоящими списаниями дочерней МТС по "узбекскому делу", — комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

"Мы считаем, что "Система" в ближайшие месяцы вполне может продать долю в дочернем "Детском мире" с премией к рынку в 15-30%. В этом случае появятся средства и для дивидендных выплат. Мы рекомендуем клиентам покупать акции АФК "Система" и "Детского мира" в ожидании события", — добавляет он.

Акции "Камаза" к закрытию торгов умеренно снизились на 0,36%. Во вторник международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингам "Камаза" до негативного со стабильного. Вместе с этим агентство подтвердило рейтинг группы компаний на уровне "Ba3", а рейтинг вероятности дефолта на уровне "Ba3-PD". Базовая оценка кредитоспособности сохранена на уровне "b3".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2290-2390 пунктов, а РТС – в коридоре 1085-1115 пунктов.

В России в среду ожидается квартальная отчетность от "Газпрома", ВСМПО-Ависма, ГК "ПИК", ПАО "Заволжский моторный завод", "Иркута", "Камаза", "Коршуновского ГОКа", "Кубаньэнерго", "Лукойла", "МРСК Волги", "МРСК Севера-Запада", "МРСК Сибири", РБК, "РКК Энергия", "Россетей", "Русской Аквакультуры", "Татнефти", "Челябинского металлургического комбината и ЧТПЗ, напоминает Коренев из "Финама".

Пройдут заседания советов директоров "Нижнекамскнефтехима", "Энел Россия" и "Башнефти", добавляет он.

"Индекс Мосбиржи на снижении эмоциональной премии за риск … консолидируется в коридоре 2320-2360 пунктов. Этот же торговый диапазон будет актуален на среду", — отмечает Анна Бодрова из "Альпари".