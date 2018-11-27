МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Часть клиентов Рокетбанка после его присоединения к Qiwi не сможет перейти на обслуживание в новый банк, им предложат стать клиентами банка "Открытие" или закрыть счет, сообщили РИА Новости в контактном центре Рокетбанка.

"Мы завершаем миграцию в наш филиал Рокетбанка в Qiwi. Сегодня несколько сотен клиентов получили письма о том, что, к сожалению, по разным причинам они не смогут мигрировать. Их счет и деньги в целости и сохранности, для них есть выбор: обслуживаться в "Открытии" и пользоваться их продуктами, или просто закрыть счет. Об уничтожении речи не идет", — сообщили РИА Новости в клиентской службе поддержки Рокетбанка.

В пресс-службе Qiwi агентству подтвердили, что не смогут предложить свои сервисы некоторым клиентам Рокетбанка, и напомнили о намерении полностью завершить миграцию клиентов к концу года.

"Рокетбанк входит в состав группы Qiwi и, соответственно, мы руководствуемся едиными принципами финмониторинга и безопасности. К сожалению, в силу определенных факторов, которые не позволяет разглашать политика конфиденциальности, мы не можем предложить наши сервисы некоторым клиентам", — отметили в Qiwi.

Qiwi приобрела у банка "Открытие" право на бренды и программное обеспечение онлайн-банков Рокетбанк и "Точка" еще в прошлом году за 700 миллионов рублей. Тогда сделку по продаже не удалось полностью завершить из-за начавшейся санации банка "Открытие". Рокетбанк 24 июля сообщил, что начал выпускать карты Qiwi для своих новых клиентов.

Банк "ФК Открытие" в 2016 году выкупил Рокетбанк у основателей компании и венчурного фонда Runa Capital. В мае 2017 года наблюдательный совет "Открытия" решил выделить Рокетбанк в отдельный филиал в составе кредитной организации.