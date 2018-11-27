МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля во вторник нивелировал вечернее снижение к доллару и продолжает расти к евро, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.52 мск вторника снижался на 4 копейки — до 67,06 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 75,75 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,13% — до 60,48 доллара за баррель.

УСТОЙЧИВОСТЬ РУБЛЯ

На вечерних торгах рубль ослабел на 28 копеек на фоне нефти, обвалившейся более чем на 1%.

"Сегодня ночью (в 00.30 мск) ожидается публикация предварительных данных по недельному изменению запасов нефти от Американского института нефти (API), которые вполне могут повлиять на дальнейшую динамику углеводородов. Ибо сегодня цена на основные сорта нефти не выказывала каких-то явных тенденций. Незначительное утреннее снижение сменилось ростом, но каким-то невнятным и на фоне сильно выросшей волатильности, из-за чего делать более-менее уверенные прогнозы просто затруднительно", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

Однако восстановление стоимости "черного золота" к уровню предыдущего закрытия помогло рублю вернуть понесенные локальные потери. В итоге к текущему моменту отечественная валюта вновь пытается расти против американской.

ПРОГНОЗЫ

До закрытия вечерней сессии Тимур Нигматуллин из "Открытие брокер" ожидает небольшое укрепление рубля.

В ближайшее время российской валюте придется уповать лишь на рынок энергоносителей, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Если нефть марки Brent в преддверии встречи ОПЕК+, которая пройдет в начале декабря, продолжит восстановление, это окажет поддержку рублю и приведет к откату американской валюты в район 66 рублей", — полагает он.

На среду намечен очередной аукцион Минфина по размещению ОФЗ, налоговый период идет как обычно, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". Сессия среды состоится в пределах 66,50-67,35 рубля, евровалюта попробует закрепиться в рамках 75,50-75,95 рубля, прогнозирует аналитик.