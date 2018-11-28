МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в среду проведет заседание по иску доверительного управляющего пенсионными резервами НПФ "Будущее" — компании "Конкорд управление активами" — о взыскании с Промсвязьбанка (ПСБ) более 13,8 миллиарда рублей.

"Конкорд управление активами" требует взыскать с кредитной организации суммы размещенных в ней депозитов вместе с процентами по депозитам и процентами за пользование чужими денежными средствами. Суд одновременно рассматривает встречный иск ПСБ о недействительности депозитных договоров.

На предыдущем заседании в октябре представители сторон заявили, что продолжают переговоры о мирном урегулировании спора. По словам представителя банка, активные переговоры ведутся, но стороны на тот момент "не пришли к окончательному тексту мирового соглашения".

Представитель "Конкорда" ранее пояснил в суде, что у компании было заключено соглашение с банком, в рамках которого истец периодически открывал в ПСБ депозитные счета. В связи с изменением с 15 декабря 2017 года кредитного рейтинга ПСБ управляющая компания НПФ решила истребовать депозиты, так как банк перестал отвечать критериям надежности кредитных учреждений, в которых допускается размещение пенсионных средств.

Представитель ПСБ заявил, что 14 декабря 2017 года, накануне объявления о санации банка, на бирже прошли сделки по продаже миноритарных пакетов акций ПСБ самому банку, в том числе более 10% акций, принадлежавших НПФ "Будущее", позже в тот же день были внесены депозиты. По мнению истца, денежные средства были внесены для того, чтобы банк имел возможность оплатить этими деньгами сделки по покупке своих акций (сумма сделки около 16,5 миллиарда рублей), так как собственными средствами он на тот момент не располагал. Как заявил ответчик, членом совета директоров банка в тот момент был Дмитрий Минц, сын Бориса Минца, в то время бенефициара финансовой группы "Будущее", в которую входит НПФ "Будущее".

По состоянию на 29 ноября 2017 года, до объявления о санации Промсвязьбанка, братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" — 10%, НПФ "Сафмар" — 6,19%, НПФ "Доверие" — 3,81%. О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря, а за день до объявления пенсионные фонды вышли из капитала банка. O1 Group Минца в сентябре объявила, что принадлежавшие ей ФГ "Будущее", объединяющая четыре НПФ, и O1 Properties, владеющая портфелем из 15 бизнес-центров в Москве, перешли к кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited.