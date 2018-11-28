МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду утром в ожидании заседания ОПЕК+ на следующей неделе и ее решения по объемам добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% — до 61 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,07%, до 52,11 доллара за баррель.

Участники торгов ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Трейдеры надеются, что организация примет решение о сокращении объемов добычи нефти для поддержания мирового сырьевого рынка.

Кроме того, мировые рынки ждут саммита G20 в Аргентине в конце текущей недели и заявлений участников относительно перспектив мировой экономики. Аналитики PVM Oil, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что эти два события — встреча ОПЕК+ и G20 — способствует тому, что ряд трейдеров занимают выжидательную позицию и воздерживаются от действий на рынке.

В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывают еженедельные данные Американского института нефти (API), которые показали, что за неделю по 23 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,453 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали более скромный рост запасов. Позже в среду рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют рост запасов на 769 тысяч баррелей после повышения на 4,851 миллиона баррелей неделей ранее.