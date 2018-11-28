МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,91% — до 6,26 доллара, "Лукойла" — на 1,29%, до 70,05 доллара, "Новатэка" — на 1,25%, до 174,15 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,77% — до 4,66 доллара, "Газпром нефти" — на 0,84%, до 27,12 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,04% — до 1,27 доллара, Сбербанка — росла на 1,57%, до 11,66 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 1,58% — до 16,83 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 1,28% — до 18,53 доллара, "Северстали" — на 0,79%, до 14,71 доллара, НЛМК — на 1,05%, до 23,97 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,25% — до 13,16 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,85%, до 3,49 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 0,31% — до 2,29 доллара.