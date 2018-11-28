МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом индексов в ожидании саммита G20 в конце недели, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,05%, до 2601,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 1,4%, до 1355,38 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,33%, до 26682,56 пункта, корейский KOSPI — на 0,42%, до 2108,22 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,02%, до 22177,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 0,06%, до 5725,1 пункта.

Инвесторы с оптимизмом ждут встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который пройдет в ближайшие выходные в Аргентине. Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил во вторник, что Трамп уверен, что Вашингтон и Пекин могут достичь более приемлемых условий сотрудничества в сфере торговли. Кудлоу отметил, что для достижения соглашения надо будет решить ряд вопросов, которые есть у США в отношении Китая. В частности, это проблема кражи интеллектуальной собственности, принуждения к передаче технологий при производстве на территории КНР, высокие пошлины.

"Пессимизм относительно перспектив торговой войны США и Китая уменьшается, поскольку, судя по всему, есть возможности для достижения соглашения", — цитирует агентство Рейтер старшего аналитика по рынкам в SMBC Trust Bank Ltd. Масахиро Ямагути (Masahiro Yamaguchi).