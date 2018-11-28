МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль по сравнению с валютами развивающихся стран и, в частности, с турецкой лирой в течение года демонстрировал относительно высокую стабильность и не является самой рискованной валютой в мире, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Турецкая лира впервые за полгода уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю, сообщило в среду агентство Блумберг, основываясь в своих расчетах на данных о действиях трейдеров, готовых купить и продать валюту на рынке.

"Если посмотреть на графики турецкой лиры и рубля, становится понятно, что лира гораздо более рискованная валюта. С начала года курс доллара к лире вырастал с отметки 3,8 до отметки 6,9 на максимуме, то есть рост в 70%, с пика произошло снижение на порядка 20%. Волатильность рубля в этом году гораздо ниже, даже несмотря на санкции, динамику цен на нефть", — говорит старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам "Атона" Яков Яковлев.

ОЦЕНКА РИСКОВ

Блумберг оценивал валюты по показателю risk reversal, который отражает спрос на ставки, дающие возможность спекулянтам заработать на валютном рынке. Для лиры этот показатель за полгода снизился до 3,8 п.п., а для рубля оказался выше, следует из данных Блумберг.

"Оценка рисков валюты через значение параметра risk reversal вряд ли можно назвать всеобъемлющим. Это может иметь значение для трейдеров, осуществляющих сделки с деривативами, но мало что говорит о макросоставляющей. С позиции фундаментальных показателей, даже при текущих ценах на нефть рубль выглядит сравнительно более устойчивым по отношению к большинству других валют emerging markets (развивающихся рынков – ред.) — РФ сохраняет двойной профицит (по счету текущих операций и бюджету), а размер внешнего долга вполне комфортен", — прокомментировал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

""Рискованная" валюта предполагает достаточно большой диапазон изменений как в ту, так и в другую сторону. А в рубле динамика гораздо более устойчивая. Если посмотреть динамику валют развивающихся стран с начала года, в любом случае рубль ослаб на 14%, а турецкая лира на 28%. Понятно, что в определенный момент времени рубль может быть более рискованной валютой, чем турецкая лира. Здесь надо смотреть на более долгосрочную перспективу и говорить о том, как чувствовали себя валюты на отрезке с начала года", — в свою очередь отмечает Яковлев из "Атона".

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков уверен, что рубль демонстрирует относительно высокую стабильность.

"Нефть Brent вернулась к отметке 61 доллар, ситуация на внешних рынках успокоилась в ожидании встреч лидеров США, Китая и России на саммите G20. События в Керченском проливе отняли у рубля пару процентов его "веса", но, в целом, пока не несут непосредственной угрозы новыми ограничениями", — говорит он.

С другой стороны, замечает аналитик, внешнеполитическая ситуация обладает повышенной непредсказуемостью, поэтому пока сложно говорить о каком-либо устойчивом укреплении рубля.

Впрочем, аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова указывает, что недавние события показали, что рубль подвержен спекулятивным атакам, главным образом, из-за геополитики.

"Напряженность в отношениях РФ и США сохраняется, всевозможные провокации по типу воскресной, сообщения о попытках усиления санкционного давления могут в любой момент раскачать валюту. Стабилизации рубля, как и в случае с турецкой валютой, способствует снижение напряженности в отношениях РФ и США и санкционных рисков", — поясняет она.