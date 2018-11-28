МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Акции АФК "Система" в моменте подскочили в цене почти на 4%, "Детского мира" – на 3,4% на принципиальной договоренности по продаже его контрольного пакета, следует из данных торгов Московской биржи.

К 13.04 мск акции АФК "Система" росли в стоимости на 3,17%, до 8,016 рубля (уже подскакивали на 3,9% — до 8,08 рубля), акции "Детского мира" – на 2,11%, до 91,76 рубля (уже увеличивались в цене на 3,4%, до 92,92 рубля). При этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,4%.

Основной владелец АФК Владимир Евтушенков сообщил в среду журналистам, что корпорация принципиально договорилась о продаже контрольного пакета в "Детском мире", сделка может состояться в этом году или в начале 2019 года.

Ранее в августе Евтушенков говорил, что на покупку всей доли АФК в ритейлере претендует 12 номинантов, в частности, иностранные.