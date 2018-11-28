МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара слабо изменяется в среду днем по отношению к мировым валютам перед выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла, в котором он может затронуть тему перспектив ужесточения денежной политики в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 97,41 пункта. Курс евро к доллару повышался до 1,1290 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1288 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 113,74 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,78 иены за доллар.

Инвесторы в среду ждут выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла в среду и его мнения относительно курса регулятора на повышение базовой ставки в стране с учетом замедления роста мировой экономики. Текущие прогнозы сводятся к тому, что ФРС может повысить базовую ставку в декабре в четвертый раз в 2018 году и продолжить повышение в 2019 году, что является положительным фактором для доллара.

"Степень обеспокоенности ФРС США относительно замедления роста экономики будет рассматриваться рынками как показатель того, как скоро регулятор может сделать паузу в повышении ставки", — сказал агентству Рейтер валютный стратег Commerzbank Ту Лань Нгуе (Thu Lan Nguye). Эксперт добавил, что ожидает увеличения волатильности курса американской валюты.