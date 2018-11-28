МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" ускорили рост и подскакивали на 5,7%, обновив максимум с 22 октября, следует из данных торгов.

К 16.10 мск акции "Газпрома" растут на 5% — до 161,49 рубля (уже подскакивали на 5,7% — до 162,5 рубля), при этом индекс Мосбиржи растет на 1,58%.

"Рост однозначно связан с заявлениями топ-менеджмента. Зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов сказал, что был принят бюджет и он будет подразумевать увеличение дивидендов, и цифра может быть двузначной", — прокомментировал агентству "Прайм" аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.