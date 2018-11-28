МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 16.19 мск биткоин дорожал на 11,57% — до 4,163 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 10,78% — до 4,194 тысячи долларов. В выходные курс биткоина впервые с сентября прошлого года упал ниже 4 тысяч долларов. В целом же за минувшую неделю самая популярная криптовалюта обрушилась в цене на 35,5%.

Как заявил агентству "Прайм" директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов, такой резкий рост стоимости криптовалюты связан с коррекцией на рынке.

"Считаю, что это следствие перепроданности. Происходит отскок на фоне резкого снижения котировок в последние две недели (на 44%). Полагаю, что это завершение цикла снижения цены биткоина. Если в течение месяца цены не вернутся к недавним минимумам, ниже мы уже не пойдем. Косвенно это подтверждает существенный рост объемов торгов", — отметил он.

"Последние дни падение биткоина было следствием паники на крипторынке и срабатывания stop-loss у спекулянтов. Наблюдаемый отскок должен привести биткоин к уровню 4,6 тысячи долларов… Активно начинают поступать положительные новости о перспективах криптовалют, что обычно предвестник стабилизации и краткосрочного роста", — добавил профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

А блокчейн-энтузиаст, экономист-обозреватель Максим Блант предположил, что на крипторынке появился "инвестор, готовый скупать биткоин в районе 4 тысяч долларов". "Насколько долго это продлится, прогнозировать сложно, хотя есть вероятность того, что мы наблюдаем разворот рынка. Если получится закрепиться выше 5 тысяч долларов, весьма вероятно возобновление роста, хотя, скорее всего, он не будет таким бурным, как полтора года назад", — заключил эксперт.