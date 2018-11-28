МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вечером растет на 1,7% во главе с бумагами "Газпрома" и АФК "Система", следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 18.21 мск рос на 1,71% — до 2378,75 пункта, индекс РТС — на 1,21%, до 1111,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 30 копеек — до 67,4 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 76,02 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,63% — до 60,02 доллара за баррель.

РЫНОК НА ПОДЪЕМЕ

Акции "Газпрома" подскакивали на 8% — до 166,1 рубля, обновив максимум с 17 октября на заявлениях топ-менеджмента по дивидендам. К текущему моменту акции компании поднимаются на 6,85%.

"Основным поводом для роста акций "Газпрома" стала дивидендная история. Так, СМИ процитировали зампредправления "Газпрома" Андрея Круглова, который сказал, что правление компании будет предлагать увеличить дивидендные выплаты по итогам 2018 года. Также он допустил, что размер дивиденда может быть двузначный", — сказал РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"В результате, если опираться на текущую рыночную цену, то дивдоходность акций компании вырастет с 5% (в 2017 году компания заплатила акционерам 8,04 рубля на акцию) до 6,2% (если опираться на размер дивидендов в 10 рублей – минимальный двузначный уровень). Это позитивно сказалось на спросе на бумаги и привело к их росту. На наш взгляд, сейчас в акциях идет спекулятивная игра. Крупные инвесторы могут включиться в нее в случае, если совет директоров утвердит повышенный размер дивидендов", — говорит он.

Аналитик отмечает, что по итогам текущего года, за счет роста цен на газ и объемов поставок газа в рамках 2018 года, компания может показать хорошие финансовые результаты. При этом она снижает инвестиционную программу, что увеличит объем денежных средств, которые могут быть направлены на дивидендные выплаты, добавляет эксперт.

Акции АФК "Система" в моменте подскочили в цене почти на 7,4%, "Детского мира" – на 4,3% на принципиальной договоренности по продаже его контрольного пакета. К текущему моменту акции АФК "Система" растут в стоимости на 6,19%, акции "Детского мира" – на 3,25%.

Основной владелец АФК Владимир Евтушенков сообщил в среду журналистам, что корпорация принципиально договорилась о продаже контрольного пакета в "Детском мире", сделка может состояться в этом году или в начале 2019 года.

Также в лидерах роста акции "Норникеля" (+3,22%), которые второй день подряд обновляют исторический минимум и уже поднимались на 3,4% — до 12,795 тысячи рублей.

Активно растут акции "Иркута" (10,3%), "Новатэка" (3,44%), бумаги "Башнефти" (префы поднимаются на 2,61%, обыкновенные акции – на 1,36%) и бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 2,31%, обыкновенные акции – на 2,6%).

В лидерах снижения – акции ТГК-14 (-2,31%), "Обувь России" (-3,57%), НЛМК (-3,51%), ММК (-1,46%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи вновь поднялся выше технического уровня 2350 пунктов и это хороший для инвесторов знак, отмечает Василий Олейник из "Финама".

Российский рынок закроет день в плюсе благодаря слабому рублю, считает Андрей кочетков из "Открытия Брокер".