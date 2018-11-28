МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций в среду вырос на 1,8% во главе с бумагами "Газпрома" и АФК "Система", следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,81% — до 2381,12 пункта, индекс РТС — на 1,35%, до 1113,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.53 мск рос на 15 копеек — до 67,25 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 75,9 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,22% — до 60,27 доллара за баррель.

"Основным фактором роста нашего рынка стал взлет котировок "Газпрома", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ВЛЕД ЗА "ГАЗПРОМОМ"

Акции "Газпрома" подскакивали на 8% — до 166,1 рубля, обновив максимум с 17 октября на заявлениях топ-менеджмента по дивидендам. На закрытии торгов акции компании показали рост в 7,66%.

Акции АФК "Система" в моменте подскочили в цене почти на 7,4%, "Детского мира" – на 4,3% на принципиальной договоренности по продаже его контрольного пакета. К закрытию торгов акции АФК "Система" выросли в стоимости на 6,11%, акции "Детского мира" – на 2,96%.

Основной владелец АФК Владимир Евтушенков сообщил в среду журналистам, что корпорация принципиально договорилась о продаже контрольного пакета в "Детском мире", сделка может состояться в этом году или в начале 2019 года.

Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер" рекомендует клиентам покупать акции "Системы" и "Детского мира", но не советует агрессивно играть на повышение в "Газпроме" от текущих ценовых уровней.

Акции "Норникеля" выросли на 3,16%. Бумаги вечером поднимались на 3,4% — до 12,795 тысячи рублей.

"Акции "Норникеля" после реализации технического сигнала к росту не собираются останавливаться, инвесторы толкают бумагу к новым пикам", — говорит Бодрова из "Альпари".

Среди лидеров роста также акции "Иркута" (10,1%), "Новатэка" (3,49%), "Газпром нефти" (1,81%), префы "Транснефти" (1,19%), бумаги "Башнефти" (префы выросли на 3,17%, обыкновенные акции – на 1,99%) и бумаги "Татнефти" (префы поднялись на 2,81%, обыкновенные акции – на 2,92%).

Акции "Лукойла" (+0,61%) слабо отреагировали на сильную финансовую отчетность эмитента за 9 месяцев 2018 года по МСФО, отмечают аналитики "Алор Брокер".

В лидерах снижения – акции ТГК-14 (-2,31%), "Обувь России" (-4,16%), Qiwi (-1,82%), НЛМК (-1,34%), ММК (-1,33%) и обыкновенные акции "Мечела" (-0,96%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Благодаря сегодняшнему росту индексу Мосбиржи удалось отыграть уровень 2350 пунктов, который вновь перешел в разряд поддержек. При этом ближайшими сопротивлениями для рынка выступают отметки 2500 и 2450 пунктов – максимумы октября и ноября. Техническая картина на графике индекса продолжает говорить в пользу роста. Вести же речь о более глубокой коррекции на рынке можно будет только в случае пробоя восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и проходящего в районе 2300 пунктов", — говорит Зварич из Промсвязьбанка.

Индекс Мосбиржи остановился у максимума за десять дней, но верхнюю границу торгового канала на уровне 2400 пунктов пока не пробил, отмечает Бодрова из "Альпари". "Основная поддержка идет от слабого рубля и ряда корпоративных новостей. В четверг рублевый индикатор проторгуется в границах 2350-2400 пунктов, индекс РТС — в диапазоне 1100-1120 пунктов", — добавляет она.