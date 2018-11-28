МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. ВТБ хочет продать свою долю в "Еврофинанс Моснарбанке", переговоры по этому вопросу ведутся, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

"Хотим, да. У нас было в свое время решение правительственное, где правительство обязалось выкупить этот банк у нас, но потом правительство передумало. И нам, конечно, в принципе этот банк не нужен", — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли ВТБ планирует продать свою долю в "Еврофинанс Моснарбанке".

Костин добавил, что переговоры по продаже банка ведутся с рядом интересантов. "Ведутся много, даже, знаете, иностранные были, из Казахстана и так далее. Банк в принципе крепкий, поэтому мы сейчас ищем потенциального (покупателя — ред.), но сказать, что вот сейчас на стадии уже продажи, я бы не сказал", — добавил он.

Глава ВТБ пояснил, что согласовать продажу банка необходимо также с Газпромбанком. ВТБ и Газпромбанк владеют по 25% плюс одна акция "Еврофинанс Моснарбанка".