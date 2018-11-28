МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля в среду вечером вновь укрепляется к доллару, но продолжает умеренно снижаться к евро, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.46 мск среды снижался на 21 копейку — до 66,9 рубля, курс евро рос на 12 копеек, до 75,84 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,05% — до 60,43 доллара за баррель.

ШИРОКИЕ КОЛЕБАНИЯ

С начала торгов рубль максимально поднимался к доллару и евро на 35 копеек и 34 копейки соответственно. При этом нефть дорожала на 1,4% к уровню предыдущего закрытия.

"Снижение уровня потенциальных рисков из-за пограничного конфликта у берегов Крыма, привело к стабилизации российской валюты. При этом на рынке наблюдается повышенная волатильность, но она реализуется в ограниченном диапазоне", — комментирует Александр Егоров из ГК TeleTrade.

Однако днем позитивная динамика сменилась негативной, и отечественная валюта стала терять порядка 45 копеек к обеим инвалютам. Поводов для этого было достаточно.

Инвесторы стали реагировать на заявление президента США в интервью изданию Washington Post о том, что он может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, отмечают аналитики.

"Основным фактором влияния остается развитие ситуации с инцидентом в российской пограничной зоне, а также новости и слухи относительно возможной встречи президентов России и США в ходе саммита G20 в Аргентине", — говорит Егоров.

Окончание налогового периода привело к снижению поддержки рубля со стороны экспортеров, добавляет еще один фактор Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Это способствует более чувствительной реакции рубля на динамику цен на нефть, в результате, провал на рынке энергоносителей спровоцировал продажи в рубле, отмечает он.

Также днем на динамику рубля повлияло намерение Банка России вернуться в январе на биржу с покупками иностранной валюты, отмечает Анна Бодрова из "Альпари".

Впрочем, Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал" считает, что возврат ЦБ на валютный рынок уже в цене: все понимают, что регулятор вернется. Эти ожидания сказываются на текущем курсе: то, что мы видим сдержанную реакцию рубля, в том числе, на позитивные события – это тоже результат этих ожиданий, поясняет он.

"Я думаю, что ЦБ при принятии решения о возврате на рынок будет смотреть на текущую ситуацию: в первой половине года возникает много инфляционных рисков и добавлять еще один в виде сильного ослабления рубля, я думаю, регулятор не будет. Думаю, что он будет внимательно смотреть на реакцию рынка и даже если он решится вернуться, и это решение приведет к сильному ослаблению рубля и даже станет угрожать его стабильности, пауза будет быстро продлена", — говорит эксперт.

НЕОЖИДАННЫЙ РАЗВОРОТ

На вечерних торгах котировки "черного золота" быстро оправились от неожиданных данных по запасам углеводородов от минэнерго США. Согласно еженедельному обзору, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 ноября, увеличились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 450,5 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста запасов на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,17%, до 447,7 миллиона баррелей.

На этих данных стоимость февральского фьючерса максимально падала до 59,69 доллара за баррель Brent, однако котировки смогли развернуть динамику в противоположную сторону и уйти в "зеленую зону".

Кроме того, курс доллара стал значительно снижаться на международном валютном рынке форекс. Евро к доллару на текущий момент растет на 0,4%.

На этом фоне курс рубля растет к доллару на 0,3%, но продолжает снижаться к евро на 0,3%.

ПРОГНОЗЫ

Тимур Нигматуллин из "Открытия Брокер" ожидает на вечерней сессии небольшое укрепление рубля.

"Дополнительное давление на рубль в ближайшие недели окажет возможная нехватка накопленной валюты для прохождения пика выплат по внешнему долгу в декабре. Неясность в судьбу валют развивающихся рынков вносит и саммит G20, который состоится в конце этой недели, и дальнейшее направление движения валют развивающихся рынков во многом будет зависеть от результатов переговоров по "торговой воне" между США и Китаем", — комментирует Николай Ребенок из НПФ "Согласие".

Неделю "россиянин" закончит в диапазоне 66,7-68 рублей за доллар, считает эксперт. Необходимо отметить, что в случае нагнетания обстановки на политической арене, в преддверии саммита G20, рубль устремится к отметке 69 рублей за доллар, также отмечает он.