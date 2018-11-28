МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрылись в среду преимущественно небольшим снижением, инвесторы сохраняли осторожность в ожидании саммита "большой двадцатки" (G20), на полях которого ожидается встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, свидетельствуют данные бирж и комментарии экспертов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,18%, до 7004,52 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 11298,88 пункта. Французский CAC 40 почти не изменился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 4983,24 пункта.

"Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина является возможностью избежать дальнейшей эскалации (торгового конфликта между США и КНР — ред.). Мы ожидаем, что они не продвинутся дальше согласования рамок переговоров", — считает экономист UBS Сет Карпентер (Seth Carpenter), чье мнение приводит агентство Рейтер. Саммит G20, в ходе которого состоится встреча лидеров США и Китая, пройдет в Аргентине 30 ноября и 1 декабря.

Также инвесторы оценивали сообщения СМИ о том, что Вашингтон может ввести новые пошлины на импорт европейских автомобилей после саммита G20. Акции компаний автомобильного сектора снижались в пределах 0,5%.

Трамп заявил в июне, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом.

Помимо этого, исследовательская компания Gfk сообщила в среду, что индекс доверия потребителей к экономике Германии за декабрь опустился до 10,4 пункта с 10,6 пункта в ноябре. Аналитики ожидали снижения индикатора лишь до 10,5 пункта.