МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Курс доллара в среду вечером снижается по отношению к мировым валютам после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, в котором инвесторы увидели сигнал к замедлению темпов повышения ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 22.20 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,59%, до 96,8 пункта. Курс евро к доллару повышался до 1,1383 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1288 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 113,53 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,78 иены за доллар.

Ранее в среду председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с речью, в которой выразил мнение относительно курса регулятора и состояния экономики страны. Как сообщает агентство Блумберг, глава Федрезерва заявил, что экономические перспективы США остаются "основательными", но необходимо время для того, чтобы оценить последствия повышений ставки.

"Из комментариев Пауэлла следует, что в 2019 году регулятор будет придерживаться более осторожного подхода; делать предположения о повышениях ставки сейчас — преждевременно", — считает сотрудник BMO Capital Markets Таи Вонг (Tai Wong), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Теперь участники рынка будут искать подсказки по дальнейшей политике регулятора в протоколе ноябрьского заседания ФРС, который будет опубликован в четверг.

Ставка Федеральной резервной системы (ФРС) США на данный момент находится на уровне 2-2,25% годовых. На ближайшем заседании ФРС в декабре эксперты ожидают повышения ставки до 2,25-2,5%. В 2019 году большинство представителей Федрезерва ожидают подъема ставки три раза — до среднего уровня в 2,875%.