МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,50% и составил 25366,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 2,30% — до 2743,78 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 2,95% и составил 7291,59 пункта.

В среду председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с речью, в которой выразил мнение относительно курса регулятора и состояния экономики страны. Как сообщает агентство Блумберг, глава Федрезерва заявил, что экономические перспективы США остаются "основательными", но необходимо время для того, чтобы оценить последствия повышений ставки.

Кроме того, рынки продолжают следить за развитием торговых отношений КНР и США. Так, Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп открыт для договоренностей по торговле с Китаем. Теперь внимание инвесторов будет обращено на саммит "большой двадцатки" (G20), который состоится в Аргентине 30 ноября и 1 декабря. В рамках мероприятия состоится встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.