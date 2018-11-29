МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут в надежде на то, что торговые переговоры в рамках грядущего саммита G20 приведут к поддержке мировой экономики и, как следствие, спроса на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,56% — до 59,41 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,87%, до 50,75 доллара за баррель.

Участники торгов ждут саммита G20, который начнется в пятницу в Аргентине. В центре внимания находятся торговые переговоры США и Китая, а также заявления мировых лидеров относительно перспектив мировой экономики. Инвесторы надеются на то, что лидеры выработают совместные решения, которые положительно отразятся на темпах роста мировой экономики, что в свою очередь поддержит спрос на нефть.

"Мы наблюдаем огромный рост предложения нефти, а показатели спроса находятся под вопросом. Однако мы можем увидеть некоторые подвижки в торговых вопросах на саммите G20, который начнется в пятницу",- сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти (Michael McCarthy).

Участники торгов обратили определенное внимание на данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 ноября, увеличились на 3,6 миллиона баррелей, до 450,5 миллиона баррелей, при этом ожидался рост только на 800 тысяч баррелей. Таким образом, показатель продемонстрировал увеличение десятую неделю подряд и достиг максимального уровня почти за год.