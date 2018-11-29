МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа с 3 декабря запускает депозиты с центральным контрагентом (ЦК) в иностранной валюте для кредитных организаций, говорится в сообщении торговой площадки.

"С 3 декабря 2018 года российские кредитные организации, имеющие доступ на рынок депозитов Московской биржи, смогут размещать средства в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) в долларах и евро по рыночным ставкам биржевого РЕПО в режиме овернайт", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее такие депозиты банки могли размещать только в рублях.

По данным Мосбиржи, в настоящее время к торгам на рынке депозитов подключились 103 участника, среднедневной объем размещения составляет около 50 миллиардов рублей.