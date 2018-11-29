МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост к доллару и евро на отскоке цены на нефть выше 60 долларов за баррель по марки Brent, курс доллара в моменте опускался до 66,21 рубля, евро – до 75,33 рубля после сообщения в СМИ о том, что Россия принципиально согласна с необходимостью снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск четверга снижался на 62 копейки — до 66,34 рубля (уже опускался до 66,21 рубля), курс евро — на 61 копейку — до 75,55 рубля (уже снижался до 75,33 рубля).

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,73% — до 59,52 доллара за баррель. На сообщении стоимость фьючерса подскакивала на 1,7% — до 60,05 доллара за баррель.

Как ранее в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два отраслевых источника, Россия принципиально согласна с необходимостью снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, обсуждает сроки и объемы возможного сокращения с Саудовской Аравией. Источники сообщили, что Минэнерго РФ во вторник провело встречу с главами российских нефтедобывающих компаний в преддверии заседания ОПЕК+ в начале декабря.