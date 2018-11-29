МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие экспортеры РФ нарастили объем чистых продаж экспортной выручки в августе-октябре 2018 года в 1,5 раза по сравнению с аналогичными периодом годом ранее, говорится в материалах Банка России "Обзор финансовой стабильности за второй и третий квартал 2018 года".

"Рост мировых цен на нефть в 2018 году способствовал увеличению объема чистых продаж валютной выручки 30 крупнейшими экспортерами. Объем чистых продаж экспортной выручки в августе-октябре 2018 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с объемом чистых продаж в аналогичном периоде годом ранее", — сказано в документе.

В документе также указано, что за октябрь 2017 года – сентябрь 2018 года доля продаж на валютном рынке в среднем составила 62% общей величины экспортной выручки. Минимальное значение в 46% было отмечено в марте, когда ряд крупнейших экспортеров осуществлял погашения своих публичных заимствований. Максимальное значение 71,5% было отмечено в июле текущего года — на это время приходится пик выплат дивидендов компаниями за 2017 год.

В материалах регулятора также указывается, что принятый в конце июля 2018 года закон о смягчении режима репатриации валютной выручки для экспортеров, столкнувшихся с санкционными ограничениями, не оказывает значимого воздействия на объем продажи экспортной выручки и конъюнктуру внутреннего валютного рынка.

Президент России Владимир Путин 30 июля подписал федеральный закон, который позволит не штрафовать российских экспортеров, попавших под санкции иностранных государств, за невозврат валютной выручки в РФ.