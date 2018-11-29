МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций вечером смог закрепиться выше 2400 пунктов впервые с 12 ноября по рублевому индексу Мосбиржи на росте нефтяных котировок, долларовый индекс РТС растет более чем на 2,6% на фоне значительного укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.47 мск рос на 1,01% — до 2405,11 пункта, индекс РТС — на 2,63%, до 1142,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 63 копейки — до 66,33 рубля, курс евро — на 69 копеек, до 75,47 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,13% — до 59,76 доллара за баррель.

"Рынок продолжает "пилить" инвесторов и спекулянтов, рассчитывающих на масштабное трендовое движение. Особенная такая "пила" заметна на дневном графике долларового индекса РТС. Исходя из сложившейся на рынке акций ситуации, наиболее актуальными представляются стратегии, ориентированные на торговлю в диапазоне. По крайней мере, это будет справедливым до момента уверенного формирования среднесрочного отскока вверх в нефтяных фьючерсах", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

ПОЗИТИВ НА РЫНКЕ

Привилегированные и обыкновенные акции "Россетей" растут примерно на 4% на позитивных данных по МСФО за девять месяцев текущего года.

Как сообщила ранее в четверг компания в отчете, "Россети" в январе-сентябре 2018 года увеличили чистую прибыль по МСФО на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 88,7 миллиарда рублей. Выручка выросла на 9,6%, до 719,6 миллиарда рублей.

"Акции "Яндекса" (+2,54%) пользуются спросом на фоне сообщения эмитента о планах экспансии во все новые рыночные ниши. Сегодня стало известно, что к 2022 году "Яндекс" планирует встроить собственную мультимедийную автомобильную платформу в треть новых машин на территории страны. Тем не менее, эти бумаги пока не в силах нивелировать свою резкую октябрьскую просадку, состоявшуюся на фоне пока неподтвержденных слухов о возможном будущем переходе IT-компании под контроль Сбербанка", — говорит Манжос из ИК "Алго Капитал".

Лучше рынка выглядят акции сектора электроэнергетики и банковский сектор, отмечает Василий Олейник из "Финама". Так, обыкновенные акции Сбербанка растут на 2,45% — до 194,86 рубля. Тем не менее, аналитик отмечает, что пока им не удается преодолеть отметку в 200 рублей, слишком много сейчас геополитических рисков вокруг России.

Рост акций "Лукойла" (+1,4%) поддерживается заявлением директора компании по рынкам капиталов и M&A Павлом Ждановым, который в ходе телефонной конференции сообщил, что добыча нефти "Лукойла" в 2019 году может вырасти примерно на 1% с учетом декабрьского решения ОПЕК+.

Префы "Ростелекома" подрастают на 0,17%, обыкновенные акции умеренно снижаются на 0,8%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2018 года в размере 2,5 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа А. Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 13 января 2019 года.

В акциях Polymetal (-2,33%) наметился коррекционный откат от десятимесячного максимума, достигнутого в начале текущей недели, отмечает Манжос.

"С технической точки зрения эти бумаги рискуют развернуться вниз после неудачной попытки пробоя сильного уровня сопротивления, расположенного в районе 700 рублей. В сложившихся условиях новость о том, что эмитент консолидировал 100% доли в золоторудном месторождении Нежданинское, воспринимается как повод для фиксации среднесрочной прибыли "по факту", — комментирует он.

Акции НМТП снижаются на 0,87% на фоне снижения чистой прибыли группы по МСФО в январе-сентябре 2018 года на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 215,698 миллиона долларов.

На фоне сообщения о сокращении чистой прибыли акции НМТП могут подешеветь еще на 0,5-0,7%, полагает Иван Марчена из ГК Forex Club.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пока сохраняются шансы на дальнейший рост рынка акций РФ, поэтому вплоть до понедельника можно находиться в акциях, считает Олейник из "Финама".

Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA отмечает, что смягчение риторики ФРС повысит спрос на активы развивающихся стран, в том числе и акции российских эмитентов.