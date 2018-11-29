МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрыл торги значительным ростом третий день подряд, а основной рублёвый индекс едва не закрепился выше отметки в 2,4 тысячи пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,73%, до 2398,56 пункта, индекс РТС — на 2,5%, до 1141,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.13 мск снижался на 71 копейку, до 66,25 рубля, курс евро — на 86 копеек, до 75,3 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,23% — до 60,41 доллара за баррель.

ЗАРЯД ОПТИМИЗМА

"В четверг 29 ноября российский рынок акций финиширует со значительным приростом по индексу РТС. Долларовый бенчмарк РТС в ходе торгов прибавил 2,5%, практически повторив динамику американских фондовых индексов накануне. Достижения рублевого фондового индикатора Мосбиржи сегодня были чуть скромнее из-за укрепившегося рубля, но ему удалось неоднократно протестировать круглые 2400 пунктов", — комментирует Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс".

Были и благоприятные корпоративные новости. Так, привилегированные акции "Россетей" выросли на 3,39%, а обыкновенные – на 4,11% на позитивных данных по МСФО за первые три квартала.

Как сообщила ранее в четверг компания в отчете, "Россети" в январе-сентябре 2018 года увеличили чистую прибыль по МСФО на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 88,7 миллиарда рублей. Выручка выросла на 9,6%, до 719,6 миллиарда рублей.

Акции "Транснефти" поднялись на 0,79% на фоне сообщения о том, что чистая прибыль по МСФО в январе-сентябре 2018 года выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 170,996 миллиарда рублей.

Рост акций "Лукойла" (на 1,03%) был поддержан заявлением директора компании по рынкам капиталов и M&A Павлом Ждановым, который в ходе телефонной конференции сообщил, что добыча нефти компании в 2019 году может вырасти примерно на 1% с учетом декабрьского решения ОПЕК+.

Кроме того, первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын в ходе телефонной конференции сообщил, что "Лукойл" решил ускорить выполнение своей программы buy back на сумму до 3 миллиардов долларов и может завершить ее уже в 2019 году, что также поддержало котировки, отмечают эксперты.

Также среди лидеров роста — акции "Новатэка" (2,13%), бумаги Сбербанка (префы подскочили на 2,45%, обыкновенные акции – на 2,92%), акции ВТБ – на 1,2%, НЛМК — 1,21%, обыкновенные акции "Мечела" – на 1,46%, акции "Алросы" (плюс 1,97%).

Префы "Ростелекома" выросли на 0,17%, обыкновенные акции снизились на символические 0,01%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первых трёх кварталов 2018 года в размере 2,5 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа А. Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 13 января.

"Слабые результаты показали ПАО "Акрон", НМТП и, вполне прогнозируемо, "Аэрофлот", — отмечает также Алексей Коренев из "Финама".

К закрытию торгов акции "Акрона" снизились на 0,17%, НМТП – на 0,8%, "Аэрофлота" — на 0,4%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В пятницу состоится ребалансировка индексов MSCI, для участия в собрании акционеров закроет реестр "М.Видео", "Северсталь" проведет последний день в дивидендах, напоминает Коренев.

"Индекс Мосбиржи в четверг все-таки пробил 2400 пунктов, хотя такой бурный позитив смотрится сейчас несколько странным. Во-первых, отстают акции нефтяников, которые рвались вверх накануне. Во-вторых, внутренних импульсов для продолжения покупок почти нет, а внешние могут меняться слишком быстро", — говорит Анна Бодрова из "Альпари".

Рублевый индикатор в конце недели способен консолидироваться в области 2365-2410 пунктов, индекс РТС – в коридоре 1125-1149 пунктов, однако для последнего диапазон 1110-1135 пунктов смотрится наиболее комфортным, считает также она.