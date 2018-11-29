МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Альфа-банка на уровне "BB+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Fitch также подтвердило краткосрочный РДЭ банка на уровне "B" и рейтинг устойчивости на уровне "bb+".

"Рейтинги продолжают отражать хорошо развитую внутреннюю франшизу, рациональное управление, доступ банка к российским заемщикам и вкладчикам высшего уровня, надежные источники финансирования и высокий уровень ликвидности, высокое качество активов, хорошее состояние капитала и рентабельность", — поясняет агентство.

Fitch отмечает, что рейтинг устойчивости Альфа-банка находится на самом высоком уровне среди российских частных банков.

Рейтинги могут быть повышены в случае дальнейшего улучшения операционной среды в РФ, а также улучшения качества активов Альфа-банка, повышения его прибыльности и дальнейшего роста капитализации. Значительное ухудшение качества активов, эрозия капитала и отток средств приведут к понижению рейтингов.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.