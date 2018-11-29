МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль сегмента "Медиа-бизнес" Газпромбанка за девять месяцев текущего года выросла в шесть раз, до 5,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба "Газпром медиа".

В четверг Газпромбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за январь-сентябрь 2018 года, в которых привел ключевые показатели сегмента "Медиа-бизнес". "По итогам девяти месяцев 2018 года чистая прибыль сегмента "Медиа-бизнес" выросла в шесть раз и достигла 5,918 миллиарда рублей. Большой вклад в чистую прибыль вносит телевизионный бизнес "Газпром-медиа",- говорится в сообщении.

За этот же период операционная прибыль сегмента "Медиа-бизнес" выросла на 86%, до 4,915 миллиарда рублей. Рост, как поясняют в пресс-службе медиахолдинга, "обусловлен увеличением рекламных доходов, а также эффективным контролем над расходами".

"Консолидированные доходы сегмента "Медиа-бизнес", в котором представлен холдинг "Газпром-медиа", за девять месяцев 2018 года выросли на 11% и достигли 67,696 миллиарда рублей. Рекламные доходы сегмента "Медиа-бизнес" увеличились на 14%, до 51,425 миллиарда рублей. Рост консолидированных рекламных доходов холдинга обеспечен ростом продаж рекламы на эфирных и тематических каналах "Газпром-медиа",- сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Отмечается, что спортивный бизнес холдинга "ГПМ Матч" досрочно выполнил стратегический план по выходу на чистую прибыль. "Доходность спортивного бизнеса обеспечили рост рекламной выручки, доходов от дистрибуции платных спортивных каналов и от производства спортивных трансляций", — говорится в сообщении. По итогам девяти месяцев 2018 года доходы от продажи программных прав выросли на 16%, выручка от услуг трансляции выросла на 9% за счет расширения продаж операторам платного телевидения прав на трансляцию телеканалов "Матч ТВ", ТНТ и НТВ.

"В третьем квартале 2018 года "Газпром-медиа" запустил новый премиальный канал о футболе "Матч Премьер". В первый месяц работы абонентская база канала выросла на 24%. В августе 2018 года стартовала ОТТ-платформа ТНТ-Premier, где доступны премьеры сериалов, а также контент развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, 2х2 и "Супер". На сегодня количество уникальных посетителей сайта ТНТ-Premier составляет 6,1 миллиона", — добавили в пресс-службе "Газпром-медиа".