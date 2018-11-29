МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля в четверг на вечерних торгах несколько замедлил темпы роста, но продолжает укрепляться после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.27 мск четверга снижался на 71 копейку, до 66,25 рубля, курс евро — на 88 копеек, до 75,28 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос при этом на 1,22% — до 59,81 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ИДТИ СВОИМ КУРСОМ

После того, как руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл накануне "развернул" доллар, рубль "понесся вскачь", отмечает Анна Бодрова из "Альпари".

Пауэлл заявил в среду, что экономические перспективы США остаются довольно хорошими, но необходимо время для того, чтобы оценить последствия повышений ставки. При этом он добавил, что сейчас ставка приближена к уровню, который регулятор считает нейтральным.

Вечером в четверг были события, которые несколько усилили волатильность рубля, хотя отечественная валюта осталась верна заданному с самого утра направлению торгов.

Курс рубля усилил рост к доллару и евро на отскоке цены на нефть выше 60 долларов за баррель по марки Brent, курс доллара в моменте опускался до 66,21 рубля, евро – до 75,33 рубля после сообщения в СМИ о том, что Россия принципиально согласна с необходимостью снижения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Позже отечественная валюта заметно укрепилась к доллару и евро (доллар падал до 65,92 рубля, евро – до 75,01 рубля) после высказываний Трампа о том, что сейчас "очень хорошее время" для проведения встречи с Путиным.

Через непродолжительное время курс рубля замедлил темпы роста к доллару и евро после заявления Трампа о том, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ, отменяет встречу с Путиным в Аргентине.

Ранее Трамп заявлял, что примет решение о его встрече с Путиным после прочтения окончательного доклада об Украине.

Впрочем, рубль к текущему моменту продолжает укрепляться и прибавляет к доллару и евро более 1% к уровню закрытия предыдущих торгов.

ПРОГНОЗЫ

"Рынок не успел отыграть одно событие, как надо отыгрывать другое. Но все-таки если встреча будет на высшем уровне, инвесторы воспримут это позитивно, и рубль останется на том же уровне примерно, где он сейчас торгуется. Отказ от встречи инвесторы могут воспринять как негативный сигнал, хотя в целом в центре вниманию останутся подписания торговых соглашений с Китаем – если оно будет подписано, рынки отреагируют позитивом", — считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что на следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65-67,4 рубля, евро – в коридоре 74-76,8 рубля.