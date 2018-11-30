МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром сохраняют положительную динамику в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,46% — до 60,19 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,31%, до 51,61 доллара за баррель.

Трейдеры надеются, что ОПЕК+ согласует сокращение добычи для поддержки рынка на встрече, которая состоится в середине следующей недели. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение организации предложение о существенном снижении добычи нефти.

При этом повышение цен на "черное золото" сдерживает сохраняющийся риск переизбытка предложения сырья на рынке из-за увеличения запасов и замедления роста спроса. "Учитывая, что основной темой сейчас являются опасения по поводу переизбытка предложения и проблем со спросом, перспективы для нефти марок Brent и WTI остаются "медвежьими", — сказал агентству Рейтер аналитик компании FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).