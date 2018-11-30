МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Акции банка "Санкт-Петербург" подскочили на 6,3% на фоне решения перейти на выплату дивидендов в размере не менее 20% чистой прибыли по МСФО, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 10.32 мск обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" росли на 4,34% — до 50 рублей (уже подскакивали на 6,3% — до 50,9 рубля), при этом индекс Московской биржи снижался на 0,24%.

Как сообщила ранее в пятницу кредитная организация, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" утвердил обновленную дивидендную политику и принял решение направлять на выплату дивидендов на обыкновенные акции не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО.

Переход на практику выплаты дивидендов от чистой прибыли по МСФО осуществляется в рамках программы по повышению рыночной капитализации банка, которую набсовет утвердил в октябре этого года. Последние четыре года банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ.

Новая программа также предусматривает рассмотрение вопроса о выкупе акций как минимум дважды в год, в зависимости от рыночной цены и наличия свободного капитала. При этом банк подтверждает свое намерение осуществлять погашение выкупленных акций.