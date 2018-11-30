МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские биржи демонстрируют негативную динамику в пятницу на фоне неопределенности относительно возможных исходов встречи лидеров США и Китая на саммите G20 в Аргентине, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,8%, до 6982,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 4977,99 пункта, немецкий DAX — на 0,59%, до 11231,58 пункта.

Мировые инвесторы ждут встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который начинается в пятницу в Аргентине. С одной стороны, от предстоящих переговоров не ждут долгосрочных решений, а с другой, рынки надеются, что стороны достигнут договоренностей, которые помогут в дальнейшем разрешить затянувшийся торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. В январе они должны увеличиться до 25%. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи. Однако позднее в интервью The Wall Street Journal он назвал "маловероятным", что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.

"Хотя заключение комплексного соглашения по-прежнему маловероятно, согласование принципов будущих переговоров и отсрочка в повышении пошлин до 25% на китайские товары объемом 200 миллиардов долларов будет считаться хорошим результатом", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитиков Mizuho Bank.

Кроме того, давление на настроения инвесторов продолжает оказывать и внутренняя неопределенность, связанная с перспективами выхода Великобритании из ЕС. В четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что правительство страны готовится к сценарию, при котором парламент не поддержит достигнутое с ЕС соглашение по Brexit. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.