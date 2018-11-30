МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Группа En+ отмечает, что есть риски отмены листинга её глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской бирже в связи с возможной перерегистрацией в российский специальный административный район (САР), говорится в материалах компании.

При перерегистрации En+ должна будет пройти определенные процедуры по требованиям UKLA (управление Великобритании по листингу — ред.) и Лондонской фондовой биржи для поддержания листинга ГДР, включенных в официальный котировальный список (Official List), и допуска ГДР к торгам на основном рынке биржи.

"Если компания не сможет провести необходимые процедуры или своевременно получить необходимые разрешения, это может привести к приостановке или отмене листинга", — говорится в материалах компании. Также FCA (финансовый регулятор Великобритании — ред.) имеет право приостановить листинг в любое время, если сочтет, что это необходимо для бесперебойной работы рынка, или для защиты инвесторов.

"В настоящее время ГДР торгуются на LSE и, как ожидается, останутся торгуемыми после перерегистрации (несмотря на упомянутые выше риски), но нет никакой гарантии, что перерегистрация не окажет негативного влияния на торговлю ГДР", — отмечается в материалах En+.

Акционеры En+ обсудят перерегистрацию компании в российский специальный административный район (САР) на своем собрании 20 декабря. При одобрении зарегистрированный офис компании будет расположен на острове Октябрьском в Калининградской области в России. После перерегистрации в САР компания будет носить полное название на русском языке "Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП" (сокращенное название — МКПАО "ЭН+ ГРУП"), на английском — EN+ GROUP International public joint-stock company (EN+ GROUP IPJSC).