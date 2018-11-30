МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу днем снижаются на фоне опасений относительно переизбытка предложения сырья на мировом рынке, по итогам ноября падение цен на нефть может быть самым сильным за последние 10 лет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.11 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,92% — до 59,36 доллара за баррель. январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,36%, до 50,73 доллара за баррель. С начала месяца нефть марки Brent подешевела на 21%, WTI — на 22%.

Основные опасения трейдеров связаны с риском переизбытка предложения нефти на фоне увеличения запасов сырья и признаков замедления мировой экономики, которое негативно отражается на спросе. В США на предыдущей неделе был зафиксирован рост запасов нефти десятую неделю подряд, а добыча достигает рекордные 11,7 миллиона баррелей в день. При этом негатив на рынке сдерживают надежды на то, что ОПЕК+ согласует сокращение добычи для поддержки рынка на встрече, которая состоится в середине следующей недели.

"Хоть цены на нефть упали на опасениях избыточного предложения, и еще возможны колебания в краткосрочной перспективе, они будут повышаться в средне- и долгосрочной перспективе", — сказал агентству Блумберг аналитик сырьевого рынка KB Securities Co. Лим Джакьюн (Lim Jaekyun). Он добавил, что на рынке есть оптимизм относительно перспектив сокращения добычи ОПЕК+, а также замедления роста добычи в США, поскольку текущие цены могут негативно отразиться на добыче сланцевой нефти.