МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в пятницу частично растерял прибавку четверга на неблагоприятном внешнем фоне, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.21 мск снижался на 0,52%, до 2386,13 пункта, индекс РТС — на 1,58%, до 1123,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет при этом на 71 копейку, до 66,92 рубля, курс евро — на 67 копеек, до 76,07 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,29% — до 59,14 доллара за баррель.

"Сегодняшние настроения инвесторов на всех в мире фондовых рынках, особенно на российском, в корне отличаются от вчерашних. Очень много поступает в последние дни противоречивых новостей относительно предстоящей встречи лидеров Китая и США, в корне меняющих погоду на биржах. Последняя порция новостей вновь была не столь радостной, поэтому продажи в сегменте рисковых активов опять оживились", — комментирует Василий Олейник из "Финама".

"Отмена Дональдом Трампом встречи с российским президентом Владимиром Путиным на G20 является для рынка некоторым негативом, поскольку многие закладывали в покупки ожидание урегулирования санкционного вопроса", — добавляет Александр Разуваев из "Альпари".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ…

Среди лидеров снижения – бумаги "тяжеловесов", которые тянут индексы вниз: акции "Газпрома" снижаются на 2,39%, префы Сбербанка – на 1,94%, его обыкновенные акции – на 1,95%, также значительно снижаются акции ВТБ (-1,29%).

"На фоне роста геополитических рисков первым делом на российском фондовом рынке попадают под удар акции банковского сектора, поэтому не стоит удивляться падению котировок Сбербанка и ВТБ почти на 2%. Также под давлением сегодня находятся акции "Газпрома", они теряют почти 2,5%, опускаясь до 260 рублей", — отмечает Олейник.

Акции компаний металлургического и горнодобывающего сектора, в свою очередь, теряют порядка 0,3-1,6%.

…И РОСТА

Акции "Аэрофлота" подскакивали в начале торгов на 5,6% — до 119,44 рубля. К текущему моменту бумаги растут на 1,27%.

"Не стоит игнорировать тот факт, что "Аэрофлот" продолжает стабильно улучшать свои операционные показатели. В этом плане минувший октябрь не стал исключением. Группа "Аэрофлот" продолжает наращивать грузооборот и объемы пассажирских перевозок", — отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго капитал" Виталий Манжос.

"Вчера, 29 ноября, была опубликована финансовая отчетность эмитента за третий квартал и за девять месяцев 2018 года. Она указала на увеличение квартальной прибыли авиаперевозчика на 14,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — поясняет он.

"В то же время с начала года группа "Аэрофлот" сократила свою прибыль на 17,2%. Это связано с такой острой проблемой, как сильное годовое увеличение стоимости авиационного топлива, которое состоялось вслед за ростом нефтяных котировок. Однако недавнее стремительное падение цен на "черное золото" позволяет надеяться на смягчение этого негативного фактора в четвертом квартале", — добавил эксперт.

По его мнению, не исключено, что в ближайшие дни эти бумаги сумеют восстановиться в диапазон 120-130 рублей. "Однако мы не рассчитываем на более масштабное повышение этих бумаг до конца текущего года. Это связано с тем, что к концу декабря на эти бумаги вновь начнет оказывать давление риск введения адресных санкций со стороны США. Таким образом, до конца 2018 года эти бумаги могут продолжить волатильное движение в границах достаточно широкого коридора 100-130 рублей", — полагает аналитик.

Акции АФК "Система" поднимались в начале торгов на 2,2% — до 8,604 рубля, к текущему моменту они растут на 1,18%.

Аналитик ИК "Велес капитал" Артем Михайлин связывает рост акций "Системы" с новостями о возможной продаже бенефициарной доли корпорации в нефтедобывающей компании Global Petroleum Group.

"Доля "Системы" оценивается приблизительно в 534 миллионов долларов, и данная сумма может позволить компании существенно сократить высокую долговую нагрузку. Сокращение долга является позитивным фактором с точки зрения будущих дивидендов и возобновления регулярных выплат. Дополнительный позитивный эффект также могут продолжать оказывать новости о продаже контрольного пакета в "Детском мире". Новость о передаче 2,5% Феликсу Евтушенкову мы считаем нейтральной для котировок", — комментирует он.

По его мнению, будущая динамика акций АФК будет во многом зависеть от успешного сокращения долговой нагрузки группы и монетизации части активов по наиболее выгодным ценам.

Акции банка "Санкт-Петербург" утром подскочили на 6,3% на фоне решения перейти на выплату дивидендов в размере не менее 20% чистой прибыли по МСФО, к текущему моменту эти бумаги поднимаются в цене на 3,51%.

Также в лидерах роста – акции "Газпром нефти" (1,06%), "Лукойла" (2%), "Транснефти" (1,66%), "Русснефти" (3,94%), "ВСМПО-Ависмы" (4,02%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи до конца дня проторгуется в пределах отметок 2380-2410 пунктов, считает Разуваев.

Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA, в свою очередь, ожидает снижения индекса Московской биржи к нижней границе означенного диапазона на фоне сокращения инвесторами позиций в бумагах российских эмитентов.

Давление на котировки могут оказывать опасения обострения торгового противостояния между США и Китаем сразу после саммита G20, добавляет он.