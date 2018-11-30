МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля к основным резервным валютам на завершающейся неделе демонстрировал разнонаправленные колебания. Резкое снижение валюты РФ сразу в начале недели сменилось стабилизацией и ее попытками скорректироваться вверх. При этом основные резервные валюты к завершению недели вышли на круглые уровни 67 и 76 рублей за доллар и евро, соответственно.

Геополитический фактор опять вышел на первый план после воскресных событий в Керченском проливе, где ФСБ России задержало три украинских военных корабля, нарушивших российскую границу. Отмена Трампом встречи с Путиным на полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине усугубило давление на рубль в конце недели.

Неуверенная динамика стоимости нефти, обновившей минимум с октября 2017 года около уровня 57,5 доллара добавила давления на российскую валюту.

В результате доллар по итогам недели вечером в пятницу повышался на 90 копеек в район 67,1 рубля, а евро — на 90 копеек до рубля 75,95 рубля. Ранее на неделе доллар понимался до 67,55 рубля, евро — до 76,59 рубля.

РУБЛЬ — ОПЯТЬ ГЕОПОЛИТИКА

Рубль начал неделю провалом против основных резервных валют из-за инцидента, произошедшего в прошлое воскресенье в Керченском проливе. ФСБ России заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Негативная динамика рынка нефти добавляла давления на курс российской валюты. Эксперты высказывают опасения, что ОПЕК и ОПЕК+ не смогут на этот раз обеспечить сокращение добычи нефти, которое в предыдущие два года работало и поддерживало нефтяные котировки на высоком уровне. При этом аналитики не исключают ослабление спроса на топливо в мире на фоне замедления темпов роста мировой экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 5 декабря, министры стран ОПЕК соберутся 6 декабря, а 7 декабря пройдет расширенное заседание министров стран ОПЕК+. Россия при этом оценивает перспективы снижения уровня добычи нефти.

Между тем, Минэнерго США опубликовало данные по запасам углеводородов, согласно которым запасы "черного золота" в стране за неделю, завершившуюся 23 ноября, выросли на 3,6 миллиона баррелей, что в 4,5 раза превысило ожидания аналитиков. К тому же, согласно данным, запасы растут уже десятую неделю подряд.

Впрочем, влияние приграничного инцидента в Керченском проливе быстро сошло на нет, и рубль в течение большей части недели корректировался вверх и к четвергу компенсировал провал понедельника относительно уровней закрытия прошлой недели. Первые комментарии мировых европейских лидеров были довольно сдержанными, а Германия с Украиной даже вошли в дискуссию, обсуждая произошедшие события. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о том, что Берлин принял к сведению критику со стороны Киева в связи с недостаточно активной позицией по инциденту в Керченском проливе, при котором украинские военные корабли с экипажем были задержаны при нарушении госграницы РФ. Он добавил, что ситуация ничего не меняет в отношении газопровода "Северный поток-2". Это стало важным фактором повышательной динамики стоимости российских активов и рубля в частности.

Поддержку рублю оказало и удачное размещение на неделе минфином РФ ОФЗ на 10 миллиардов рублей по номиналу при спросе в 28,763 миллиарда рублей. Кроме того, позитивом стало размещение минфином РФ семилетних еврооблигаций на 1 миллиард евро с доходностью 3% годовых. При этом доля иностранных участников превысила 75%.

Пик налогового периода ноября также поддерживал курс рубля в течение этой сложной для российской валюты недели.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел под давлением на фоне резко меняющихся заявлений Трампа по вопросу Керченского инцидента.

Вначале он до посадки в самолет заявил, что встреча с Путиным в Аргентине на полях саммита "Большой двадцатки", скорее всего, состоится, несмотря на Керченский кризис. Трамп добавил даже, что сейчас "очень хорошее время" для проведения встречи с Путиным. Однако уже из самолета он написал в twitter, что, изучив подробности инцидента, он отменил готовившуюся долгое время встречу.

На этом фоне для рубля резко возросли геополитические и санкционные риски.

Дело в том, что в эти дни истекают 90 дней, отведенных Америкой для подготовки второй волны пакета «химических» санкций, введенных в рамках «дела Скрипалей».

Таким образом, рубль в конце года может попасть под давление, особенно, если рынок нефти пойдет еще ниже — в район 50 долларов за баррель сорта Brent.