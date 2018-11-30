МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций в последний день осени снизился по основным индексам, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,25% — до 2392,5 пункта, индекс РТС — на 1,33%, до 1126,14 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.54 мск рос на 92 копейки — до 67,13 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 75,91 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,53% — до 59,59 доллара за баррель.

"Отечественные торговые площадки, открывшиеся снижением…, к полудню сели на достаточно крепкий уровень поддержки, от которого уже далеко не уходили. Локальная попытка вернуться к росту успехом не увенчалась и цены достаточно быстро вернулись на прежние уровни", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА

Акции "Аэрофлота" подскакивали в начале торгов на 5,6% — до 119,44 рубля. К закрытию торгов бумаги выросли на 1,11%.

Акции АФК "Система" поднимались в начале торгов на 2,2% — до 8,604 рубля, к закрытию торгов выросли на 1,78%.

Акции банка "Санкт-Петербург" утром подскочили на 6,3% на фоне решения перейти на выплату дивидендов в размере не менее 20% чистой прибыли по МСФО, а к закрытию торгов выросли на 2,88%.

Как сообщила ранее в пятницу кредитная организация, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" утвердил обновленную дивидендную политику и принял решение направлять на выплату дивидендов на обыкновенные акции не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО.

Также в лидерах роста — акции "Газпром нефти" (1,14%), "Лукойла" (2,73%), "Роснефти" (1,46%), "Транснефти" (2,36%), префы "Сургутнефтегаза" (1,63%), акции "Русснефти" (4,66%), "М.Видео" (3,95%), Qiwi (1,73%) и акции "Полюса" (2,63%).

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров снижения — бумаги "тяжеловесов", которые потянули индексы вниз: акции "Газпрома" снизились на 2,24%, префы Сбербанка — на 1,46%, его обыкновенные акции — на 0,9%, также значительно снижаются акции ВТБ (-1,92%).

"Акции ВТБ смотрятся хуже рынка на фоне сокращения чистой прибыли за октябрь по сравнению с октябрем прошлого года… Вероятно, снижение акций ВТБ в ближайшей перспективе продолжится, и они могут потерять еще в пределах 1%", — считает Иван Марчена из Forex Club.

Префы банка "Возрождение" упали на 1,52% на фоне получения 8,2 миллиарда рублей убытка по МСФО за 9 месяцев против прибыли ранее.

Значительно снизились акции НЛМК (-1,62%), упали акции ТМК (-5,82%), ЧТПЗ (-3,05%) и акции "Алросы" (-3,26%).

Снизились бумаги "Татнефти" (префы — на 0,92%, обыкновенные акции — на 0,18%). Компания представила в пятницу данные по МСФО за третий квартал и за первые девять месяцев года.

Александр Сидоров из "Велес Капитала" отмечает, что финансовые результаты компании практически совпали с ожиданиями рынка. "Наша предыдущая оценка обыкновенных акций Татнефти составляла 850 рублей (потенциал 19%), привилегированных — 638 рублей (потенциал 25%), рекомендация "покупать" для обоих видов", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Следующая неделя, что уже становится очевидным, будет определяться в первую очередь теми решениями, которые будут приняты на саммите "двадцатки", основной из которых для мировых рынков является перспектива улучшения китайско-американских торговых отношений. Вторым значимым фактором будет динамика рынка углеводородов, на которую так же могут оказать влияние кулуарные переговоры в Аргентине. Для России же добавляется неопределенность, связанная с перспективой введения новых санкций", — перечисляет значимые события Коренев из "Финама".

Ждем заседания ОПЕК+ на следующей неделе, добавляет он.

"По итогам ноября российскому рынку удалось продемонстрировать рост порядка 1,1%, тем самым отыграв часть потерь октября. Однако пока говорить о начале полноценного восстановления не приходится. При определенных обстоятельствах, а именно заключении сделки в рамках ОПЕК+, снижении напряженности в торговых войнах между США и Китаем, а также ростом ожиданий более плавного ужесточения денежно-кредитной политики в Штатах в 2019 году, в декабре наш рынок может получить поддержку, что позволит ему предпринять попытку переписать годовые максимумы", — считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Индекс Мосбиржи снизился под отметку 2400 пунктов, но пока еще не видно, чтобы рынок стремился к закреплению в пределах 2380-2400 пунктов. На площадке разброд и шатание — одни учли в ценах корпоративные новости и геополитический момент, вторые просто скучают в ожидании выходных и новых драйверов", — отмечает Бодрова из "Альпари".

"Краткосрочный торговый диапазон для индекса Мосбиржи — 2375-2410 пунктов, для индекса РТС — 1110-1135 пунктов, поистине заколдованные рамки для валютного индикатора", — добавляет она.