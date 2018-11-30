МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов в пятницу вечером снижается по отношению к доллару, давление на настроения трейдеров продолжает оказывать неопределенность, связанная с перспективами выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 21.13 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,2747 доллара с 1,2786 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару падал до 1,1307 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1393 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 113,68 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,48 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,49%, до 97,26 пункта.

Трейдеры продолжают следить за новостями из Великобритании. Так, глава Евросовета Дональд Туск заявил в пятницу на пресс-конференции в рамках саммита G20, что Евросоюз готов к любому сценарию отделения Великобритании, в том числе к Brexit без договоренности о его условиях.

При этом в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что правительство страны готовится к сценарию, при котором парламент не поддержит достигнутое с ЕС соглашение по Brexit.

"В переговорах по Brexit не было достигнуто значимого прогресса, терпение инвесторов подходит к концу", — цитирует агентство Рейтер мнение валютного стратега BK Asset Management Кэти Лин (Kathy Lien).

Палата общин британского парламента проведет итоговое голосование по соглашению с ЕС о Brexit 11 декабря. Если парламент не утвердит в ближайшее время текст соглашения, то Великобритания может покинуть ЕС без сделки, что негативно скажется на ситуации в стране, в первую очередь, на состоянии экономики.