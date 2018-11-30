МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля вечером в пятницу значительно ослаб на нефти, геополитике и росте индекса доллара, отмечают эксперты рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.37 мск пятницы рос на 88 копеек — до 67,09 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 75,86 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,35% — до 59,7 доллара за баррель.

"Факторы ослабления рубля — нефть, геополитика и рост индекса доллара DXY", — отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль начал торги с небольшого ослабления к доллару и евро, однако в течение дня темпы снижения нарастали. На рубль оказала давление и геополитика, и падающая нефть, и укрепление доллара на международном валютном рынке форекс, и закрытие позиций перед непростыми выходными, которые будут наполнены новостями с саммита "Большой двадцатки".

В результате, вечером отечественная валюта теряла к доллару 1,4%, к евро — 0,6%.

Рубль находится под одновременным давлением целого ряда факторов, отмечает Алексей Коренев из "Финама".

"Снижающаяся нефть не дает особых шансов на существенное укрепление национальной валюты. Перспективы ужесточения старых и введения новых санкций добавляют крайне дестабилизирующий эффект, а заявления Банка России о возобновлении с середины января покупок валюты в рамках бюджетного правила заставляют инвесторов переживать, что эти интервенции не дадут рублю шансов на заметный рост даже в случае существенного подъема цен на энергоносители", — говорит эксперт.

На очередном заседании Центробанка, которое состоится 14 декабря, помимо пересмотра ключевой ставки вполне могут быть озвучены и планы регулятора по закупкам валюты для Минфина, "так что ближайшие две недели будут для рубля точно нескучными", добавляет эксперт.

ПРОГНОЗЫ

"Пока рубль так и не вышел за рамки среднесрочного диапазона 65-68 за доллар, то есть еще в силах устоять в обозначенном интервале", — полагает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

"В начале следующей недели максимальное влияние на рубль окажут результаты саммита G20 и валюты развивающихся стран будут отыгрывать результаты встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Если США и Китаю не удастся договориться, то рубль вслед за юанем продолжит своё снижение относительно валют развитых стран", — отмечает Николай Ребенок из НПФ "Согласие".

С другой стороны, ожидается, что участники встречи ОПЕК+ смогут договориться о снижении уровня добычи, что поддержит котировки нефти, а также и рубль. Еще одним фактором поддержки рубля является сокращение структурного профицита ликвидности, добавляет он.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова считает, что на предстоящей неделе доллар будет демонстрировать плавную восходящую динамику, что во многом объясняется весьма позитивной макроэкономической конъюнктурой в США.

"Стимулирующая налогово-бюджетная политика начинает давать свои результаты — уверенное расширение потребительских расходов американцев и позитивная динамика инвестиционных расходов корпоративного сектора оказывают благоприятное воздействие на экономическую ситуацию в США", — говорит она.

В то же время эксперт замечает, что ряд факторов продолжают создавать опасность ослабления доллара: это и растущее число как первичных, так и повторных пособий по безработице, достигший рекордных значений дефицит торгового баланса США, и, наконец, сохранение высокой степени неопределенности в отношении курса монетарной политики ФРС.