БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) показал уже около 10 проектов созданного совместно с ЦБ фонда непрофильных активов иностранным инвесторам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы обсуждаем различные активы этого фонда, пока речь идёт о том, чтобы структурировать прозрачные процессы. Да, до 10 проектов мы уже показывали нашим партнёрам, есть интерес", — сказал Дмитриев в кулуарах саммита G20.

ЦБ РФ в апреле объявил о создании фонда непрофильных активов. По последним данным, которые озвучил в интервью РИА Новости зампред ЦБ Василий Поздышев, санируемые регулятором банки передают в новый фонд активы на 2,07 триллиона рублей: банк "ФК Открытие" — на 539 миллиардов рублей, "Траст" — на 332 миллиарда рублей, Бинбанк — на 139 миллиардов рублей, "Рост банк" — на 745 миллиардов рублей, Промсвязьбанк и АВБ — на 315 миллиардов рублей.